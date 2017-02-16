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Ночью в Боярке во дворе бизнесмена прогремел взрыв: фото

16.02.2017 13:01
Предприниматель - 48-летний житель Боярки - утром 16 февраля у себя во дворе обнаружил воронку от взрыва и две поврежденные легковые машины
Ночью в Боярке во дворе бизнесмена прогремел взрыв: фото

В городе Боярка Киевской области неизвестные ночью бросили взрывное устройство во двор предпринимателя. В результате взрыва повреждены два автомобиля. Люди не пострадали. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киевской области.

Предприниматель - 48-летний житель Боярки - утром 16 февраля у себя во дворе обнаружил воронку от взрыва и две поврежденные легковые машины. Об этом он сообщил правоохранителям в 7:10 утра.

По указанному адресу прибыла следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции и взрывотехники.

По данным пресс-службы, правоохранители изъяли деформированные остатки металлических предметов, которые направили на экспертизу.


Фото: npu.gov.ua 

Событие внесено в Единый реестр досудебного расследования по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство.

Проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление и задержание лиц, причастных к совершению преступления. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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