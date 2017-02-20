В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом в 600 млн грн

Общий объем "проконвертированных" за два года средств составил более 600 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 44 млн грн

В Киеве правоохранители ликвидировали конвертационный центр с оборотом в 600 млн грн, который действовал на территории столицы и Черкасс. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Правоохранители провели 17 обысков по местам проживания участников конвертационного центра, а также в автомобилях, гаражных боксах и в офисных помещениях. Во время обысков изъято 50 печатей субъектов предпринимательской деятельности с признаками фиктивности, свыше 500 тыс. грн наличными в национальной и иностранной валюте, черновые записи, электронные носители, мобильные телефоны, банковские карточки, финансово-хозяйственные документы, компьютерную и другую технику, а также пять единиц огнестрельного оружия.

В прокуратуре отметили, что преступная схема заключалась в перечислении безналичных средств на счета предприятий, которые входили в состав конвертационного центра, за якобы приобретенные товары и услуги. В дальнейшем средства конвертировались путем снятия наличности через банкоматы и кассы в банке и возвращались выгодоприобретателям за вознаграждение в размере 11-12%.

"Общий объем "проконвертированных" за два года средств составил более 600 млн грн. Вероятные потери бюджета составляют более 44 млн грн", - говорится в сообщении.

Досудебное расследование в уголовном производстве, начатом по ч. 5 ст. 191 УК Украины - присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, продолжается. Принимаются меры по наложению ареста на изъятое имущество и счета фиктивных субъектов предпринимательской деятельности, назначению судебных экспертиз, проведению налоговых проверок и привлечению виновных лиц к уголовной ответственности.

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