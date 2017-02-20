В Киеве станцию метро Левобережная закрыли на вход: фото

Станцию метро Левобережная временно закрыли на вход из-за "аншлагового пассажиропотока". На выход станция работает

Станция столичного метрополитена Левобережная была закрыта на вход из-за "аншлагового" количества пассажиров. Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.

"На Левобережной аншлаговый пассажиропоток, поэтому станцию закрыли на вход. На выход работаем в обычном режиме", - сказано в сообщении.

Администрация метрополитена напомнила о частичном ремонте станции и призвала пассажиров по возможности пользоваться другими станциями.



Фото: facebook.com/RychkovaNatalka

Ранее пресс-служба Киевской горадминистрации сообщала о планах начать строительство метрополитена на Виноградарь.

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