В Киеве станцию метро Левобережная закрыли на вход: фото
Станция столичного метрополитена Левобережная была закрыта на вход из-за "аншлагового" количества пассажиров. Об этом говорится в сообщении метрополитена в Facebook.
"На Левобережной аншлаговый пассажиропоток, поэтому станцию закрыли на вход. На выход работаем в обычном режиме", - сказано в сообщении.
Администрация метрополитена напомнила о частичном ремонте станции и призвала пассажиров по возможности пользоваться другими станциями.
Фото: facebook.com/RychkovaNatalka
Ранее пресс-служба Киевской горадминистрации сообщала о планах начать строительство метрополитена на Виноградарь.
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