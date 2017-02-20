В Киеве проходит факельное шествие в память о Небесной сотне
В центре Киева проходит факельное шествие с целью чествования памяти героев Небесной сотни. Об этом сообщает УНИАН.
Сейчас колонна движется по проезжей части с Европейской площади по улице Грушевского в направлении правительственного квартала.
Участники шествия планируют с улицы Грушевского свернуть на улицу Шелковичную, а оттуда пройти к Аллее Героев Небесной сотни.
Дорожное движение перекрыто полицией.
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