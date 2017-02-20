В Киеве проходит факельное шествие в память о Небесной сотне

Колонна планирует пройти по Грушевского в направлении правительственного квартала

В центре Киева проходит факельное шествие с целью чествования памяти героев Небесной сотни. Об этом сообщает УНИАН.



Сейчас колонна движется по проезжей части с Европейской площади по улице Грушевского в направлении правительственного квартала.

Участники шествия планируют с улицы Грушевского свернуть на улицу Шелковичную, а оттуда пройти к Аллее Героев Небесной сотни.

Дорожное движение перекрыто полицией.

Сегодня президент Петр Порошенко заявил, что победа Революции достоинства сорвала давние планы государства-агрессора России по порабощению Украины.

МИД в своем заявлении по случаю годовщины Майдана отметил, что за три года вооруженной агрессии РФ против Украины погибли более 9,8 тысяч человек, около 23 тысяч получили ранения, почти 1 миллион 800 тысяч стали вынужденными переселенцами.

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