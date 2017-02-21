В Киеве неизвестные отобрали у двух мужчин пакет с миллионом

Неизвестные напали на двух сотрудников, которые на ВАЗ выезжали с территории предприятия. У мужчин отобрали пакет с 1 миллионом гривень

В ночь с понедельника на вторник, 21 февраля, в Киеве неизвестные на иномарке похитили у сотрудников столичного предприятия более 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Как только сообщение о совершении разбойного нападения в Соломенском районе поступило в полицию, на место выехала следственно-оперативная группа.

Предварительно установлено, что на сотрудников, которые выезжали с территории предприятия на авто, напали четверо неизвестны в масках, перед этим "подрезав" их на своей машине.

Злоумышленники использовали против потерпевших газовый баллончик и похитили с заднего сиденья машины пакет с деньгами.

Пострадавшие пытались остановить неизвестных, выстрелив несколько раз из травматического оружия в их сторону. Однако, злоумышленники сели в автомобиль и скрылись с места происшествия.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Читайте также: В Киеве из банковской ячейки похитили 7 миллионов гривень

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.