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ГПУ сообщила о подозрении экс-замглавы КГГА в деле о коррупции

21.02.2017 20:55
Экс-начальнику Главного управления земельных ресурсов сообщено подозрение в совершении преступления по делу о незаконном отчуждении земельного участка
ГПУ сообщила о подозрении экс-замглавы КГГА в деле о коррупции

Следователи ГПУ сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Киевской городской государственной администрации - начальнику Главного управления земельных ресурсов в совершении преступления по делу о незаконном отчуждении земельного участка площадью 65,1 га. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Чиновнику КГГА сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК.

Следствие установило, что замглавы КГГА с целью получения взятки для другого юридического лица безосновательно согласовал передачу в собственность обслуживающему кооперативу жилищный кооператив Котмист для строительства земельного участка площадью 65,1 га общей стоимостью более 1,4 млрд грн.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы включить этот участок в границы ландшафтного заказника местного значения Остров Жуков.

Суд принял решение вернуть незаконно отчужденные земли в фонд города.

6 февраля следователями столичной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили при получении 40 тыс. неправомерной выгоды чиновницу отдела Департамента земельных ресурсов КГГА. 


ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
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