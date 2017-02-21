ГПУ сообщила о подозрении экс-замглавы КГГА в деле о коррупции

Экс-начальнику Главного управления земельных ресурсов сообщено подозрение в совершении преступления по делу о незаконном отчуждении земельного участка

Следователи ГПУ сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя Киевской городской государственной администрации - начальнику Главного управления земельных ресурсов в совершении преступления по делу о незаконном отчуждении земельного участка площадью 65,1 га. Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Чиновнику КГГА сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК.

Следствие установило, что замглавы КГГА с целью получения взятки для другого юридического лица безосновательно согласовал передачу в собственность обслуживающему кооперативу жилищный кооператив Котмист для строительства земельного участка площадью 65,1 га общей стоимостью более 1,4 млрд грн.

Сейчас решается вопрос о том, чтобы включить этот участок в границы ландшафтного заказника местного значения Остров Жуков.

Суд принял решение вернуть незаконно отчужденные земли в фонд города.

6 февраля следователями столичной прокуратуры совместно с сотрудниками СБУ разоблачили при получении 40 тыс. неправомерной выгоды чиновницу отдела Департамента земельных ресурсов КГГА.



