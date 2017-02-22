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В центре Киева произошла перестрелка: объявлен план-перехват

22.02.2017 16:06
Стрельба произошла на перекрестке улиц Герцена и Мельникова. Потерпевшие при этом отказываются от объяснений
В центре Киева произошла перестрелка: объявлен план-перехват

В Шевченковском районе столицы, на перекрестке улиц Герцена и Мельникова произошла стрельба. Объявлен план-перехват, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.

Правоохранители установили, что пассажиры Mercedes во время движения несколько раз выстрелили в сторону Mazda, в результате чего повреждено водительское боковое и заднее стекло.

После этого Mercedes скрылся с места происшествия.

В настоящее время потерпевшие от каких-либо объяснений отказываются, отметили в полиции. 

21 февраля 2017 года правоохранители сообщили, что в Одессе в одной из частей ВМС был выявлен военнослужащий, намеревавшийся отвезти на Майдан 12 автоматов АК и винтовку СВД, которые заказал из зоны АТО и приобрел якобы для некой "Одесской народной республики".

Задержанный планировал закупку российского автоматического оружия для применения его во время массовых акций на Майдане 20-22 февраля.  

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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