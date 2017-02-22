В центре Киева произошла перестрелка: объявлен план-перехват
В Шевченковском районе столицы, на перекрестке улиц Герцена и Мельникова произошла стрельба. Объявлен план-перехват, сообщает пресс-служба Нацполиции Киева.
Правоохранители установили, что пассажиры Mercedes во время движения несколько раз выстрелили в сторону Mazda, в результате чего повреждено водительское боковое и заднее стекло.
После этого Mercedes скрылся с места происшествия.
В настоящее время потерпевшие от каких-либо объяснений отказываются, отметили в полиции.
21 февраля 2017 года правоохранители сообщили, что в Одессе в одной из частей ВМС был выявлен военнослужащий, намеревавшийся отвезти на Майдан 12 автоматов АК и винтовку СВД, которые заказал из зоны АТО и приобрел якобы для некой "Одесской народной республики".
Задержанный планировал закупку российского автоматического оружия для применения его во время массовых акций на Майдане 20-22 февраля.
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