Из кранов киевлян потечет желто-зеленая жидкость
С понедельника, 27 февраля, в Днепровском и Дарницком районах Киева начнутся испытания теплосетей с применением органического красителя. В квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
С 27 февраля по 10 марта в Киеве планируется проведение испытаний тепловых сетей зоны теплового снабжения ООО Евро-Реконструкция на территории Днепровского и Дарницкого районов.
Работы будут осуществляться с целью обнаружения утечек теплоносителя путем применения органического красителя - флуоресцеина, который не является токсичным веществом и не вреден для организма.
Персонал тепловой инспекции ООО Евро-Реконструкция и персонал РТМ Дарница (ПАО Киевэнерго) проводят контроль наличия повреждений в тепловых сетях, внутренних домовых системах путем выявления окрашенной воды в тепловых камерах, сливных стоках, центральных, индивидуальных теплопунктах и реагируя на сигналы от жителей.
В результате проведения испытаний, в квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета.
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