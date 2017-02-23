Из кранов киевлян потечет желто-зеленая жидкость

С 27 февраля по 10 марта планируется проведение испытаний тепловых сетей зоны теплового снабжения на территории Днепровского и Дарницкого районов

С понедельника, 27 февраля, в Днепровском и Дарницком районах Киева начнутся испытания теплосетей с применением органического красителя. В квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета. Об этом сообщает пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

С 27 февраля по 10 марта в Киеве планируется проведение испытаний тепловых сетей зоны теплового снабжения ООО Евро-Реконструкция на территории Днепровского и Дарницкого районов.

Работы будут осуществляться с целью обнаружения утечек теплоносителя путем применения органического красителя - флуоресцеина, который не является токсичным веществом и не вреден для организма.

Персонал тепловой инспекции ООО Евро-Реконструкция и персонал РТМ Дарница (ПАО Киевэнерго) проводят контроль наличия повреждений в тепловых сетях, внутренних домовых системах путем выявления окрашенной воды в тепловых камерах, сливных стоках, центральных, индивидуальных теплопунктах и реагируя на сигналы от жителей.

В результате проведения испытаний, в квартирах жителей указанных районов может наблюдаться в кранах вода желто-зеленого цвета.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.