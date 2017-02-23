Киевсовет разорвал договор аренды земли для клуба Табачника

Земельный участок на Днепровской набережной в районе залива Берковщина должен был использоваться для строительства элитарного клуба "Честь имею"

Киевсовет разорвал договор аренды земельного участка на Днепровской набережной в районе залива Берковщина с общественной организацией Международный творческий центр Яна Табачника. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Соответствующий земельный участок площадью 8,15 га в районе залива Берковщина решением Киевсовета в 2003 году был передан в долгосрочную аренду сроком на 25 лет международной общественной организации Международный творческий центр Яна Табачника для строительства, эксплуатации и обслуживания элитарного клуба "Честь имею", сообщили в пресс-службе.

"Данное решение не учитывало вывод Государственного управления экологии и природных ресурсов и не соответствовало нормам Водного и Земельного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

В соответствии с этим, Киевсовет в 2005 году отменил предыдущее решение и обязал Главное управление земельных ресурсов КГГА прекратить договор аренды.

Однако в 2008 году, согласно с последующим решением, землю снова отдали в аренду Международному творческому центру Яна Табачника.

"Такое решение препятствовало реализации планов территориальной общины Дарницкого района по созданию на этом участке парка Берковщина. Поэтому Киевсовет разорвал соответствующий договор аренды. Решение поддержали 79 депутатов", - говорится в сообщении Киевсовета.

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