В Киеве Музей транспорта покажет более 100 ретромобилей

25 марта в Музее транспорта состоится День открытых дверей, посетители увидят более сотни уникальных экспонатов автомобилей, автобусов и троллейбусов

В Киеве 25 марта в столичном Музее транспорта, расположенном по адресу: переулок Радищева, 1 (метро Берестейская), состоится День открытых дверей. Организаторы обещают показать более сотни уникальных экспонатов автомобилей, автобусов и троллейбусов. Об этом сообщает Old Car Land в Facebook.

"Посетителям покажут более 100 экспонатов общественного транспорта и легковых авто. Также в этот день все желающие смогут побывать на слете клуба Retro Cars Kyiv, приобрести сувениры и тому подобное", - сказано в сообщении.

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