В Киеве объявили штормовое предупреждение на 27 февраля
Сегодня, 27 февраля, в столице ожидаются порывы ветра 15-20 м/с. Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
"По данным Укргидрометцентра, 27 февраля порывы ветра 15-20 м/с по Киеву", - говорится в сообщении. Спасатели просят жителей и гостей столицы не ходить под раскидистыми деревьями и держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередач, ведь порывы ветра могут вызвать их повреждение.
Ранее Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупредила о подъеме уровня воды и ледоходе на реках Украины в связи с оттепелью.
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