Водителей просят объезжать Шулявский мост Киева: схема маршрутов

В связи с обрушением путепровода водителей просят воздержаться от поездок, изменены маршруты троллейбусов

В Киеве из-за обрушения Шулявского путепровода водителей, которые планировали поездку в центр Киева и прилегающими улицами, просят не использовать свой автотранспорт. Об этом говорится в сообщении департамента транспортной инфраструктуры КГГА.

"Альтернативой может стать наземный и подземный общественный транспорт города. Водителям, которые могут воспользоваться альтернативой, советуем изменить маршруты. Например, водителям, которые ездят по улице Довженко предлагаем изменить маршрут и ехать улицей Дегтяревская. Машинам по улице Гетьмана предлагаем двигаться по улице Борщаговская", - говорится в сообщении.

Ниже схема маршрутов объезда от КП Киевдорсервис.





Фото: facebook.com/kievtransport

По информации Киевпастранс вносятся изменения в работу троллейбусов маршрутов №№ 7, 22, 27, 30, 42.

"Троллейбусный маршрут № 7 ул. Чернобыльская - ст. м. Шулявская продлен до Воздухофлотского путепровода, № 22 улицы Ольжича - Аэропорт Киев организован на двух участках: от ул. Ольжича до ул. Дегтяревской, от Международного аэропорта Киев до Индустриального путепровода", - отмечается в сообщении.

Также троллейбусный маршрут № 30 ул. Милославская - ул. Кадетский Гай будет двигаться по двум участкам: от улицы Милославской до улицы Дегтяревской, от улицы Кадетский Гай до Индустриального путепровода.

Троллейбусный маршрут №27 Железнодорожная станция Киев-Волынский - ст. м. Петровка организуется на двух участках: от ст. м. Петровка до улицы Дегтяревской, от Железнодорожной станции Киев-Волынский до Индустриального путепровода.

Троллейбусный маршрут № 42 ст. м. Лыбидская - улица Дегтяревская будет курсировать до Индустриального путепровода.

"Увеличено количество вагонов на трамвайном маршруте № 3 Борщаговской линии скоростного трамвая", - добавили в Киевпастрансе.

27 февраля в Киеве обвалилась часть Шулявского моста.

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