Из-за Шулявского моста уволят зама Кличко и главу Соломенской РГА

Должностей лишатся заместитель главы КГГА Илья Сагайдак и глава Соломенского района Максим Шкуро

Замглавы Киевской горгосадминистрации по вопросам транспортной инфраструктуры Илья Сагайдак и глава Соломенской райгосадминистрации столицы Максим Шкуро будут уволены как ответственные за ситуацию с Шулявским путепроводом. Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил сегодня, 28 февраля, журналистам на брифинге.



Глава города уточнил, что Сагайдак будет уволен "за неудовлетворительную работу", Шкуро - "за халатное отношение к решению существующих в районе проблем".

Кличко отметил, что сегодня направит президенту представление на увольнение руководителя Соломенского района, поскольку именно глава государства согласовывает назначение и увольнение председателей столичных РГА.

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27 февраля в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода.



Столичные власти просят водителей, планировавших поездку по путепроводу, по возможности не пользоваться личным автотранспортом либо же искать пути объезда. Департамент транспортной инфраструктуры КГГА разработал схему альтернативных маршрутов движения в районе происшествия.

Также внесены изменения в работу троллейбусов маршрутов №№7, 22, 27, 30, 42.

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