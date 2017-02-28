Обрушение Шулявского моста: Кличко перечислил причины

Конструкции Шулявского путепровода частично обрушились из-за старости бетона и возможного ударного воздействия от движения крупногабаритного транспорта. Об этом на брифинге о причинах происшествия в Киеве рассказал мэр столицы Виталий Кличко.

"Причиной разрушения является коррозия бетона консоли и чрезмерная динамика от тяжеловесного транспорта или удара", - сказал он.

Чтобы предупредить дальнейшие аварийные ситуации и разрешить временную эксплуатацию путепровода, по словам Кличко, "нужно срочное выполнение мер предосторожности".

"Ограничить габарит сооружения с обеих сторон на 0,7 метра с использованием легких конструкций, выполнять ежеденевный осмотр тротуарных конструкций и консоли на предмет появления трещин и уклонов, установить под тротуарами поддерживающие конструкции на случай их обрушения", - зачитал он выводы экспертизы.

По словам мэра, уже начались работы по укреплению, а движение в ограниченном режиме будет возобновлено до полудня.

Киевские власти просят водителей воздержаться от поездок через Шулявский путепровод, изменены маршруты троллейбусов. Подробнее о маршрутах - по ссылке.

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