Кличко: К реконструкции развязки на Шулявке приступят в этом году
В течение двух лет в Киеве планируют провести реконструкцию автомобильной развязки, которая включает Шулявский путепровод. Об этом рассказал мэр Киева Виталий Кличко.
"Сейчас проводят техническую аналитику для того, чтобы этот мост уже в этом году начали реконструировать. В течение полутора-двух лет планируется реконструировать всю развязку, которая включает развязку и выезды с улицы Елены Телиги, проспекта Победы, которая будет соответствовать современным нормам", - рассказал он.
Мэр Киева добавил, что во сколько обойдется реконструкция, смогут сказать только после технического осмотра.
"Предварительно могу сказать, что понадобиться по меньшей мере 1,5 млрд гривень", - подытожил Кличко.
Путепровод, построенный в 1968 году, ранее был признан аварийным и укреплен специальными подпорками. В 2013 году были зафиксированы признаки разрушения его конструкций.
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