На стройке в центре Киева рабочий погиб от удара током
Строитель погиб от удара током на стройплощадке многоэтажного жилого дома на ул. Лютеранской в Печерском районе столицы. Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Киеве.
"От удара током мужчина скончался на месте. Полиция открыла уголовное производство за нарушение требований законодательства по охране труда", - сказано в нем.
Погибшему было 40 лет, он уроженец Винницкой области.
По предварительным данным, в результате нарушения правил безопасности строитель был смертельно травмирован электротоком.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 271 Уголовного кодекса - нарушение требований законодательства об охране труда. По данной статье грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.
В рамках досудебного расследования полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает лиц, причастных к трагическому событию.
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