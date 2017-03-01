На стройке в центре Киева рабочий погиб от удара током

По предварительным данным, в результате нарушения правил безопасности 40-летний уроженец Винницкой области был смертельно травмирован электротоком

Строитель погиб от удара током на стройплощадке многоэтажного жилого дома на ул. Лютеранской в Печерском районе столицы. Об этом говорится в сообщении Главного управления Нацполиции в Киеве.

"От удара током мужчина скончался на месте. Полиция открыла уголовное производство за нарушение требований законодательства по охране труда", - сказано в нем.

Погибшему было 40 лет, он уроженец Винницкой области.

По предварительным данным, в результате нарушения правил безопасности строитель был смертельно травмирован электротоком.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Следственным отделом Печерского управления полиции открыто уголовное производство по ст. 271 Уголовного кодекса - нарушение требований законодательства об охране труда. По данной статье грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет или ограничение свободы на срок до пяти лет, или лишение свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

В рамках досудебного расследования полиция выясняет все обстоятельства происшествия и устанавливает лиц, причастных к трагическому событию.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.