В Киеве мужчину ограбили прямо у банка: отобрали более 1 млн грн
В Киеве неизвестные в масках ограбили мужчину возле отделения банка на бульваре Дружбы народов, отобрав у него более 1 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
Информацию о разбойном нападении правоохранители получили сегодня, 1 марта, около 14:00. На место происшествия выехали патрульные наряды и следственно-оперативная группа.
Потерпевший рассказал правоохранителям, что собирался отвезти деньги в банк для осуществления операции. По дороге он заехал в пункт обмена валют, где обменял доллары на гривни.
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Когда же мужчина подходил к банку, к нему подбежали трое неизвестных в масках. Пригрозив предметом, похожим на пистолет, злоумышленники выхватили у него рюкзак с деньгами и скрылись с места происшествия на автомобиле Фольксваген.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 187 УК Украины (разбой).
В настоящее время правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения и разыскивают злоумышленников.
21 февраля 2017 года сообщалось, что в Киеве неизвестные на иномарке похитили у сотрудников столичного предприятия более 1 млн грн.
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