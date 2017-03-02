В Киеве на Троещине мужчина с пистолетом угнал маршрутку
Полиция проверяет информацию о похищении маршрутки в Киеве на Троещине. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
По словам очевидцев происшествия, мужчина с пистолетом заставил водителя выйти из маршрутки. Полиция начала преследование и применила оружие.
В настоящее время выясняются все детали инцидента, поэтому они сейчас не готовы ничего комментировать.
"Сейчас информация собирается, проверяется, окончательной информации пока нет. Поэтому все подробности будут позже", - сказали представители пресс-службы.
В полиции отметили, что похититель "сейчас он в окружении, происходит спецоперация по его задержанию".
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