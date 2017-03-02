Обрушение Шулявского моста: глава Киевавтодора подал в отставку

Александр Густелев объяснил свой шаг стремлением "прекратить грязные обвинения в сторону Кличко и всей вертикали транспортной инфраструктуры КГГА"

Генеральный директор коммунальной корпорации Киевавтодор Александр Густелев подал в отставку в связи с ситуацией вокруг Шулявского путепровода. Об этом на заседании Киевсовета в четверг, 2 марта, сообщил мэр столицы Виталий Кличко, передает пресс-служба КГГА.



Глава города отметил, что ранее инициировал увольнение замглавы КГГА по вопросам транспортной инфраструктуры Ильи Сагайдака и главы Соломенской райгосадминистрации Максима Шкуро. По словам Кличко, чиновники уже написали заявления на увольнение.



"Написал заявление и руководитель Киевавтодора Александр Густелев. Потому что это ответственность всех - и профильного заместителя, и главы района, где случилось чрезвычайное происшествие, и руководителя предприятия, в состав которого входит КП Киевавтодормост, на балансе которого находится путепровод", - сказал мэр и подчеркнул, что осознает и свою ответственность за случившееся.

Информацию о своей отставке позже подтвердил сам Густелев.



"Учитывая ситуацию, сложившуюся вокруг Шулявского путепровода, и осознавая свою ответственность как руководителя коммунального предприятия, я принял решение и подал в отставку", - сообщил он в своем Facebook, добавив, что таким образом пытается "прекратить грязные обвинения в сторону Кличко и всей вертикали транспортной инфраструктуры КГГА".

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27 февраля 2017 года в Киеве обрушилась часть Шулявского путепровода. Причиной обрушения Кличко назвал "коррозию бетона консоли и чрезмерную динамику от тяжеловесного транспорта или удара". При этом мэр подчеркнул, что путепровод не являлся аварийным.

28 февраля движение транспорта по Шулявскому путепроводу было возобновлено, но с ограничением габарита проезжей части с обеих сторон. Также столичные власти запретили проезд грузовиков по мосту.



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