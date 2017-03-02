Стрельба на Троещине: полиция опубликовала фоторобот угонщика
Полиция Киева обнародовала фоторобот подозреваемого в вооруженном угоне маршрутного такси сегодня утром на Троещине. Соответствующее фото у себя в Facebook опубликовала пресс-секретарь патрульной полиции Киева Оксана Блищик.
"Фоторобот и приметы мужчины, который похитил маршрутку и ранил полицейского. Будьте осторожны, он - опасен", - написала она.
Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко отметил, что сейчас стрелявшего разыскивают сотрудники Нацполиции и патрульной полиции Киева. "Будьте осторожны - подозреваемый может быть вооружен", - сообщил он у себя в Facebook.
Фото: facebook Оксана Блищик
Ранее сегодня утром в Днепровском районе Киева неизвестный вооруженный мужчина, угрожая водителю, угнал маршрутное такси. В ходе преследования мужчина протаранил полицейский автомобиль и ранил одного правоохранителя.
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