Стрельба на Троещине: полиция опубликовала фоторобот угонщика

Пресс-секретарь патрульной полиции Киева обнародовала фоторобот и приметы подозреваемого в стрельбе на Троещине

Полиция Киева обнародовала фоторобот подозреваемого в вооруженном угоне маршрутного такси сегодня утром на Троещине. Соответствующее фото у себя в Facebook опубликовала пресс-секретарь патрульной полиции Киева Оксана Блищик.

"Фоторобот и приметы мужчины, который похитил маршрутку и ранил полицейского. Будьте осторожны, он - опасен", - написала она.

Пресс-секретарь МВД Артем Шевченко отметил, что сейчас стрелявшего разыскивают сотрудники Нацполиции и патрульной полиции Киева. "Будьте осторожны - подозреваемый может быть вооружен", - сообщил он у себя в Facebook.



Фото: facebook Оксана Блищик

Ранее сегодня утром в Днепровском районе Киева неизвестный вооруженный мужчина, угрожая водителю, угнал маршрутное такси. В ходе преследования мужчина протаранил полицейский автомобиль и ранил одного правоохранителя.

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