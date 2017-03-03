Прокуратура Киева обнаружила в Детском мире махинаций на 20 млн

Прокуратура Киева подозревает служащих столичного универмага "Детский Мир" в мошенничестве на десятки миллионов гривень

Сотрудники прокуратуры Киева совместно с полицией и ГФС разоблачили чиновников столичного универмага "Детский Мир" в масштабных махинациях. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Отмечается, что должностные лица универмага подозреваются перечислении около 20 млн грн на счета "подставных" лиц. Открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины.

В прокуратуре утверждают, что в 2016 году служащие заведения и работники Евробанка, достоверно зная, что он будет отнесено к категории неплатежеспособных, "осуществили досрочное расторжение договора депозита".

"С целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн грн на "подставных" физических лиц", - говорится в сообщении.







Фото: kyiv.gp.gov.ua

В ходе обысков в универмаге обнаружено $700 тыс. Сейчас прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые средства, следствие продолжается.

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