В Киеве СБУ разоблачила сделку с имуществом государственного НИИ

Ежемесячно институт недополучал от аренды почти 2 млн грн, которые злоумышленники присваивали

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили руководство одного из научно-исследовательских институтов подведомственного Минрегиону на сделке со столичной недвижимостью. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что должностные лица сдавали в аренду подконтрольным коммерческим структурам площади в двух зданиях института за символическую плату. Затем бизнесмены передавали имущество под офисы по рыночной цене. Ежемесячно государственный институт недополучал от аренды почти два миллиона гривень, которые злоумышленники присваивали.

Двум руководителям учреждения объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - злоупотребление властью или служебным положением, если оно послужило причиной тяжелые следствий и ч. 2 ст. 367 - служебная халатность.

Продолжается досудебное следствие.

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