На Лукьяновском кладбище отвели место для погибших бойцов АТО
Киевская городская госадминистрация отвела сектор на территории Лукьяновского заповедника, в состав которого входит Лукьяновское кладбище, для захоронений погибших воинов АТО. Соответствующее распоряжение КГГА от 3 марта опубликовано на сайте ведомства.
"Отвести сектор для захоронения умерших (погибших) участников антитеррористической операции на аллее почетных захоронений с отдельным входом на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника", - говорится в сообщении.
Контроль за выполнением данного распоряжения возложен на заместителя главы Киевского горадминистрации.
В феврале офицеры полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении бронзовых бюстов на военном кладбище в Киеве.
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