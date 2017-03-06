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На Лукьяновском кладбище отвели место для погибших бойцов АТО

06.03.2017 18:21
КГГА отвела сектор для захоронения погибших участников АТО на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника
На Лукьяновском кладбище отвели место для погибших бойцов АТО
Фото: dyvys.in

Киевская городская госадминистрация отвела сектор на территории Лукьяновского заповедника, в состав которого входит Лукьяновское кладбище, для захоронений погибших воинов АТО. Соответствующее распоряжение КГГА от 3 марта опубликовано на сайте ведомства.

"Отвести сектор для захоронения умерших (погибших) участников антитеррористической операции на аллее почетных захоронений с отдельным входом на территории Государственного историко-мемориального Лукьяновского заповедника", - говорится в сообщении.

Контроль за выполнением данного распоряжения возложен на заместителя главы Киевского горадминистрации.


В феврале офицеры полиции задержали мужчину, подозреваемого в похищении бронзовых бюстов на военном кладбище в Киеве.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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