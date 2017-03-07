В Киеве полицейского обвиняют в вымогательстве: дело уже в суде
Прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении оперуполномоченного одного из районных управлений столичной полиции и двух бывших правоохранителей. По версии следствия, обвиняемые организовали схему вымогательства денежных средств за непривлечение граждан к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба киевской прокуратуры.
"Как установлено досудебным расследованием, правоохранитель и его сообщники, получив оперативную информацию о лицах, употребляющих или распространяющих наркотические и психотропные вещества, устанавливали за ними слежку. В дальнейшем, не имея каких-либо законных оснований, проводили задержание этих граждан, а в их квартирах - незаконные обыски", - говорится в сообщении.
В дальнейшем обвиняемые угрозами заставляли родственников задержанных платить им деньги за непривлечение последних к уголовной ответственности.
В общем, по указанной противоправной схеме в течение апреля-июня 2016 года полицейский и его сообщники путем вымогательства получили свыше 330 тысяч гривень, отмечают в прокуратуре.
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Действия обвиняемых квалифицированы по ч. 2 ст. 189 (вымогательство с угрозой ограничения прав потерпевшего, совершенное по предварительному сговору группой лиц, причинившее существенный вред потерпевшему, совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения) и по ч. 1,2 ст. 162 (незаконное проникновение в жилище, незаконное проведение в нем обыска) УК Украины.
За содеянное обвиняемым грозит до семи лет тюремного заключения.
6 марта 2017 года сообщалось, что в Донецкой области на получении взятки в сумме 80 тысяч гривень задержали двух полицейских.
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