Крещатик завтра перекроют из-за "Большого женского ралли"

В Киевской горадминистрации предупредили, что завтра на Крещатике будет запрещено движение в связи с соревнованиями по авторалли для женщин

В среду, 8 марта, в Киеве для движения автомобилей и пешеходов будет перекрыта улица Крещатик в связи с празднование 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"8 марта с 10:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на улице Крещатик во время подготовки и проведения соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли", - сказано в сообщении.

Мероприятие будет проходить от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого.

Ранее сегодня президент Петр Порошенко накануне Международного женского дня встретился с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства и культуры, а также выдающимися врачами, учителями и учеными и вручил им государственные награды.

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