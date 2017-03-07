USD:  26.86  27.14   EUR:  28.23  28.87  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Крещатик завтра перекроют из-за "Большого женского ралли"

07.03.2017 20:33
В Киевской горадминистрации предупредили, что завтра на Крещатике будет запрещено движение в связи с соревнованиями по авторалли для женщин
Крещатик завтра перекроют из-за "Большого женского ралли"
Фото: dejur.livejournal.com

В среду, 8 марта, в Киеве для движения автомобилей и пешеходов будет перекрыта улица Крещатик в связи с празднование 8 марта. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

"8 марта с 10:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на улице Крещатик во время подготовки и проведения соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли", - сказано в сообщении.

Мероприятие будет проходить от улицы Прорезной до улицы Богдана Хмельницкого.

Ранее сегодня президент Петр Порошенко накануне Международного женского дня встретился с женщинами-военнослужащими и волонтерами, представительницами искусства и культуры, а также выдающимися врачами, учителями и учеными и вручил им государственные награды.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 