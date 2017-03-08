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Бывшая учительница распространяла порнографию - киберполиция

08.03.2017 01:32
По информации правоохранителей, сейчас безработная, а раньше учительница через интернет распространяла запрещенный контент
Бывшая учительница распространяла порнографию - киберполиция
Фото: Департамент кіберполіції Національної поліції України/Facebook

Киберполиция Киевской области задержала бывшую учительницу, которая распространяла детскую порнографию. Об этом сообщает департамент киберполиции НПУ.

Женщина сейчас безработная, раньше работала учителем. По информации полиции, она со своего компьютера распространяла порнографию.

Открыто уголовное производство. Задокументированы факты, которые подтверждают распространение запрещенной продукции через интернет.

При обыске изъяли компьютерную технику. Оборудование отправили на экспертизу.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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