В Киеве прошел марш за права женщин, не обошлось без эксцессов
На Софиевской площади в центре Киева по случаю Международного женского дня прошел феминистический марш, получивший название "Нет насилию всех форматов, от роддомов в военкоматы". Об этом сообщает Hromadske.ua.
Участники марша держали плакаты как за права женщин, так и против любого насилия. Несмотря на феминистический характер марша, в событии приняли участие также мужчины.
Демонстранты прошли по центру города от Софиевской площади и остановились возле Киевской городской госадминистрации.
Как сообщает Радио Свобода, в ходе марша полиция задержала двух человек. Причины задержания пока неизвестны, однако у задержанных обнаружили бутылки с зеленкой и кефиром.
У Києві під час феміністичного маршу #поліція затримала кількох осіб►https://t.co/PZjTxI6wnm pic.twitter.com/CIBH7WpwdP- Радіо Свобода (@radiosvoboda) 8 марта 2017 г.
Как передает Цензор.нет, задержанных было четверо, они пытались облить зеленкой и кефиром участников марша, поэтому их задержали.
Видео: Цензор.нет
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