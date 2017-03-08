В Киеве прошел марш за права женщин, не обошлось без эксцессов

В Киеве в связи с праздником 8 марта прошел феминистический марш. По данным СМИ, неизвестные пытались напасть на участников марша, они задержаны

На Софиевской площади в центре Киева по случаю Международного женского дня прошел феминистический марш, получивший название "Нет насилию всех форматов, от роддомов в военкоматы". Об этом сообщает Hromadske.ua.

Участники марша держали плакаты как за права женщин, так и против любого насилия. Несмотря на феминистический характер марша, в событии приняли участие также мужчины.

Демонстранты прошли по центру города от Софиевской площади и остановились возле Киевской городской госадминистрации.

Как сообщает Радио Свобода, в ходе марша полиция задержала двух человек. Причины задержания пока неизвестны, однако у задержанных обнаружили бутылки с зеленкой и кефиром.

Как передает Цензор.нет, задержанных было четверо, они пытались облить зеленкой и кефиром участников марша, поэтому их задержали.

Видео: Цензор.нет

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