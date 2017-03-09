У спасателей назвали причину окутавшего Киев плотного смога

Причины сильного тумана в Киеве, который появился вчера вечером и держится в столице до сих пор, сугубо метеорологические. Об этом в эфире 5 канала заявила пресс-секретарь Главного управления ГСЧС в Киеве Светлана Водолага.

Пожары, которые могли бы спровоцировать такое состояние атмосферы у поверхности земли, не зафиксированы.

"Это то самое явление, которое было несколько месяцев назад в мегаполисах: из-за определенных погодных условий накапливаются субпродукты горения, выхлопной дым от автомобилей. Влажность, ветер", - отметила она

Спасатели заявили, что выясняют точные причины сильного тумана у метеорологов. В пресс-службе КГГА сообщили, что причины дымки над столицей - густой туман и безветрие.

"До конца суток 8 марта, ночью и утром 9 марта в Киеве сохранится туман... При этом скорость ветра не превышает 3 м в секунду, что вызывает так называемую температурную инверсию: изменение температурного слоя и отсутствие ветра не дает подниматься вверх нижнему слою атмосферы ", - сообщили в мэрии.

Образование метеорологической дымки над столицей является "типичным явлением" для мегаполисов и связано исключительно с погодными условиями, добавили в КГГА: "Дымка развеется сразу же, как только изменятся погодные условия, в частности, интенсивность движения воздуха".

Вчера вечером в Укргидрометцентре предупредили, что утром 9 марта в Киеве сохранится туман с видимостью 200-500 метров.

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