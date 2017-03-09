Акция в киевском метро: дарят бесплатный проезд за чтение Кобзаря
09.03.2017 09:24
Сегодня в определенные часы можно бесплатно зайти в киевское метро тем, кто читает стихи Тараса Шевченко
Сегодня, 9 марта, в день рождения украинского поэта и художника Тараса Шевченко, киевский метрополитен проводит акцию "Читаешь Кобзаря - проходишь бесплатно!". Об этом сообщает пресс-служба Киевского метрополитена в Facebook.
Акция будет ограничена несколькими станциями и будет действовать не весь день. "Ждем вас с любимыми стихами у наших контроллеров: 12.00-13.00 - станция Тараса Шевченко, 13:20-14:00 - станция Контрактовая площадь, 14:20-15:00 - станция Майдан Независимости", - говорится в сообщении.
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