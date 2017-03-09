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Подросток ограбил цветочный киоск, чтобы подарить девушке розы

09.03.2017 17:55
15-летний подросток признался в содеянном и рассказал, что взял цветы, чтобы подарить своей подруге, 76 роз стоимостью 3200 грн возвращены владельцам
Подросток ограбил цветочный киоск, чтобы подарить девушке розы
Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киеве 15-летний подросток ограбил цветочный киоск почти на 3200 грн, чтобы подарить девушке розы. Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киеве.

Происшествие произошло в подземном переходе возле станции метро Нивки. Дождавшись, пока продавцы отвлеклись, молодой человек выхватил из вазы охапку роз и побежал прочь. На крики потерпевших о помощи прибежали участковые офицеры полиции, находившиеся неподалеку. Парня доставили в управление полиции.

По заявлению потерпевших следователи начали уголовное производство по ст. 186 Уголовного кодекса Украины - грабеж.


"В присутствии своих родных подросток признался в содеянном и рассказал, что взял цветы, чтобы подарить своей подруге. Вещественные доказательства - 76 роз стоимостью почти 3200 грн - изъяты и возвращены владельцам", - говорится в сообщении.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

Сейчас решается вопрос об объявлении подозрения 15-летнему уроженцу Винницы в совершении грабежа. Пока его отпустили домой под личное обязательство.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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