В Киеве у круглосуточного магазина зарезали мужчину

При этом все ценные вещи и документы погибшего украдены не были

В Соломенском районе Киева возле одного из круглосуточных магазина прохожие обнаружили мужчину, скончавшегося в результате многочисленных ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

В полицию об инциденте сообщил врач, осматривавший тело погибшего.

На месте правоохранители опросили возможных свидетелей преступления. Один из них сообщил, что пострадавший в час ночи покупал в магазине продукты. Им оказался 35-летний житель Киева, рассказали в полиции.

Там также отметили, что возле тела правоохранители обнаружили бутылки с алкогольными напитками.

При этом все ценные вещи и документы погибшего остались на месте.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) УК.

В Голосеевском районе Киева неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Мужчина погиб, дети госпитализированы.

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