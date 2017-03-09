В Киеве у круглосуточного магазина зарезали мужчину
В Соломенском районе Киева возле одного из круглосуточных магазина прохожие обнаружили мужчину, скончавшегося в результате многочисленных ножевых ранений. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.
В полицию об инциденте сообщил врач, осматривавший тело погибшего.
На месте правоохранители опросили возможных свидетелей преступления. Один из них сообщил, что пострадавший в час ночи покупал в магазине продукты. Им оказался 35-летний житель Киева, рассказали в полиции.
Там также отметили, что возле тела правоохранители обнаружили бутылки с алкогольными напитками.
При этом все ценные вещи и документы погибшего остались на месте.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (Умышленное убийство) УК.
В Голосеевском районе Киева неизвестный расстрелял автомобиль Mercedes, в котором находились мужчина и двое детей. Мужчина погиб, дети госпитализированы.
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