Суд вернул Киеву землю на Троещине стоимостью более 4 млн грн

Частное предприятие по решению суда должно вернуть столичной общине земельный участок на ул. Оноре де Бальзака, на котором обустроена автостоянка

Частное предприятие по решению суда должно вернуть столичной общине земельный участок на ул. Оноре де Бальзака, на котором обустроена автостоянка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Речь идет о земельном участке площадью 0,3 га. Стоимость земли составляет более 4 млн грн.

В прокуратуре отметили, что Киевский городской совет не принимал никаких решений о передаче указанного участка под размещение автостоянки.

Кроме того, какие-либо документы, удостоверяющие право пользования землей, у предприятия отсутствуют.

"Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами прокурора о безосновательном использовании частной структурой земли и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме", - говорится в сообщении.

24 января 2017 года суд вернул в собственность Киева дом на Андреевском спуске.

В декабре 2016 года в коммунальную собственность вернули 75 га земли в Голосеевском районе Киева на территории ландшафтного заказника местного значения Остров Жуков.

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