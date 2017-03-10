USD:  26.84  27.12   EUR:  28.14  28.81  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

Суд вернул Киеву землю на Троещине стоимостью более 4 млн грн

10.03.2017 10:44
Частное предприятие по решению суда должно вернуть столичной общине земельный участок на ул. Оноре де Бальзака, на котором обустроена автостоянка
Суд вернул Киеву землю на Троещине стоимостью более 4 млн грн
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Частное предприятие по решению суда должно вернуть столичной общине земельный участок на ул. Оноре де Бальзака, на котором обустроена автостоянка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.

Речь идет о земельном участке площадью 0,3 га. Стоимость земли составляет более 4 млн грн.

В прокуратуре отметили, что Киевский городской совет не принимал никаких решений о передаче указанного участка под размещение автостоянки.

Кроме того, какие-либо документы, удостоверяющие право пользования землей, у предприятия отсутствуют.

"Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами прокурора о безосновательном использовании частной структурой земли и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме", - говорится в сообщении.

24 января 2017 года суд вернул в собственность Киева дом на Андреевском спуске.

В декабре 2016 года в коммунальную собственность вернули 75 га земли в Голосеевском районе Киева на территории ландшафтного заказника местного значения Остров Жуков.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Спецпроекты
Все спецпроекты
Новости партнеров
 