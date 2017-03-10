Суд вернул Киеву землю на Троещине стоимостью более 4 млн грн
Частное предприятие по решению суда должно вернуть столичной общине земельный участок на ул. Оноре де Бальзака, на котором обустроена автостоянка. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Киева.
Речь идет о земельном участке площадью 0,3 га. Стоимость земли составляет более 4 млн грн.
В прокуратуре отметили, что Киевский городской совет не принимал никаких решений о передаче указанного участка под размещение автостоянки.
Кроме того, какие-либо документы, удостоверяющие право пользования землей, у предприятия отсутствуют.
"Хозяйственный суд города Киева согласился с доводами прокурора о безосновательном использовании частной структурой земли и удовлетворил исковые требования прокуратуры в полном объеме", - говорится в сообщении.
24 января 2017 года суд вернул в собственность Киева дом на Андреевском спуске.
В декабре 2016 года в коммунальную собственность вернули 75 га земли в Голосеевском районе Киева на территории ландшафтного заказника местного значения Остров Жуков.
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