В Киеве представителя медвуза задержали на взятке в $1 тыс

Чтобы студент возобновил свое обучение в медуниверситете, его мать должна была уплатить тысячу долларов "благотворительного взноса"

В Киеве члена высшего совета вуза задержали на взятке в тысячу долларов. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Он требовал деньги за восстановление в обучении", - сказано в сообщении.

"Член высшего совета частного высшего учебного заведения города помогал студентам "учиться", требуя взятки за свое "кураторство", - отметили в полиции.

Оперативники управления защиты экономики в г. Киеве Нацполиции зафиксировали факт вымогательства и получения им неправомерной выгоды.

"Чтобы студент возобновил свое обучение в медуниверситете, его мать должна была уплатить тысячу долларов "благотворительного взноса", - сказали в пресс-службе полиции.

У задержанного изъяли $500 долларов США - последний "транш" оговоренной суммы. Полученные деньги он должен был передать должностному лицу медицинского университета.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК.

В рамках уголовного производства проводятся мероприятия по установлению должностных лиц высших учебных заведений, которые также могут быть причастны к взяточничеству.

Ранее пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган заявила, что, несмотря на то, что сотрудники ГПУ ежедневно задерживают на получении взяток некоторых чиновников, полицейских, судей, уголовные производства против них в судах находятся без продвижения.



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