В Киеве метеорологи зафиксировали очередной температурный рекорд

Центральная геофизическая обсерватория отмечает, что очень теплая погода марта 2017 года опровергает долгосрочные прогнозы

Температура в Киеве в ночь 11 марта впервые за 137 лет наблюдений не опустилась ниже 6,1°, а это значит, что прошлогодний рекорд для этой даты превышен на 1,5 °. Об этом сообщают в пресс-службе метеостанции Центральной геофизической обсерватории.

Метеорологи обсерватории отмечают, что это уже третий температурный рекорд, зафиксированный в марте.

"Очень теплая погода нынешнего марта опровергает долгосрочные прогнозы... В очередной раз подчеркиваем, что в период глобального потепления долгосрочные прогнозы погоды - это гадание на кофейной гуще", - говорится в сообщении.

28 февраля климатологи Центральной геофизической обсерватории заявили об окончании метеорологической зимы в Киеве.

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