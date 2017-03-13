Судьбу Театра на Подоле будет решать рабочая группа экспертов

В группу вошли 19 человек, среди которых представители театра и меценатов, представители общественных и профессиональных организаций

При Департаменте градостроительства и архитектуры создали рабочую группу для урегулирования ситуации вокруг реконструкции здания Театра на Подоле. Решение о дальнейшей судьбе проекта, которое вынесут эксперты, будет соответствовать четким критериям. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.

Как сообщил руководитель аппарата КГГА Владимир Бондаренко, при формировании группы, город учел пожелания всех стейкхолдеров, поэтому власти ожидают от рабочей группы профессиональные, незаангажированные предложения по дальнейшей судьбе проекта.

По результатам переговоров в группу вошли 19 человек, среди которых представители театра и меценатов, представители общественных и профессиональных организаций. В частности, это представители ОО Общество Андреевского спуска, Национального союза архитекторов, Украинского общества охраны памятников, Института проблем современного искусства, Киево-Могилянской академии, союза театральных деятелей, лиги экскурсоводов Киева.

Как отметил руководитель аппарата КГГА, решение о дальнейшей судьбе проекта должно соответствовать четким и понятным критериям: органическому вида театра в среде Андреевского спуска, соблюдению норм законодательства и эффективности использования средств киевлян.

"Здание не будет введено в эксплуатацию, пока не получит одобрение киевлян…", - цитирует пресс-служба Владимира Бондаренко.

29 ноября 2016 года в Киеве открыли фасад скандального Театра на Подоле.

Картина, открывшаяся взору киевлян, вызвала бурное обсуждение в социальных сетях. По мнению пользователей, здание театра нарушает архитектурный ансамбль старинной улицы и напоминает крематорий.

Мэр Киева Виталий Кличко пообещал, что без учета мнения специалистов и общественности относительно внешнего вида здания, театр не будет сдан в эксплуатацию.

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