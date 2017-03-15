Киевсовет обратится в Минкульт по поводу переноса памятника Щорсу

Проектом предусмотрено обращение в Министерство культуры с просьбой внести предложение о перемещении памятника на рассмотрение правительства

В среду, 15 марта, на заседании комиссии Киевгорсовета по вопросам культуры, туризма и информационной политики депутаты согласовали проект о переносе памятника Николаю Щорсу. Об этом сообщает пресс-служба Киевгорсовета.

Проектом предусмотрено обращение в Министерство культуры с просьбой внести предложение о перемещении памятника на рассмотрение правительства.

Заместитель городского головы Владимир Прокопов отметил, что с одной стороны памятник подпадает по закон о декоммунизации, с другой - необходимо "сохранить уникальный памятник монументального искусства". По этому, по его словам, "нужно все сделать исключительно в правовом поле".

Прокопов также отметил, что памятник будет целесообразно разместить в Музее монументальной пропаганды СССР.

Глава комиссии по вопросам культуры Виктория Муха предложила дополнить проект решения пунктом, предусматривающим перенос памятника только после получения экспертных выводов.

Проект решения будет рассмотрен еще на пленарном заседании Киевсовета.

Памятник Щорсу является памятником монументального искусства и относится в перечень объектов культурного наследия национального значения.

В июле прошлого года участники Добровольческого движения ОУН запланировали акцию по демонтажу памятника, приурочив ее ко дню рождения Романа Шухевича. Охранять памятник были направлены полиция и Нацгвардия, кроме того, у постамента собрался небольшой митинг людей, которые выступали против его сноса. В результате демонтаж так и не состоялся.

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