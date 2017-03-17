В Киеве разбилась и сгорела дотла иномарка: двое пострадавших

По данным СМИ, водитель Mercedes во время обгона мусоровоза не рассчитал маневр и влетел в каменный отбойник

В Киеве в районе Ботанического сада имени Фомина автомобиль Mercedes попал в ДТП и сгорел, пострадали водитель и пассажир.



По информации пресс-службы столичного управления ГСЧС, инцидент произошел в ночь на пятницу, 17 марта, около 04:00 на ул. Льва Толстого.



В момент прибытия пожарного подразделения огонь уже охватил весь автомобиль. В 04:05 спасатели ликвидировали пожар, однако иномарка сгорела полностью.









Как сообщает телеканал Эспрессо, в ДТП пострадали два человека. По словам свидетелей, Mercedes на большой скорости двигался вверх по наклонной дороге и начал обгонять попутный мусоровоз. Однако на узком участке водитель иномарки не рассчитал маневр и влетел в каменный отбойник. От мощного удара автомобиль загорелся.









Водителя, около 30 лет, и его пассажирку, около 26 лет, из машины вытащил экипаж мусоровоза. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу. У обоих травмы головы, конечностей и ушибы груди, отмечает СМИ.

2 февраля 2017 года на столичном проспекте Генерала Ватутина автомобиль BMW на огромной скорости врезался в припаркованный грузовик, погибли три человека.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua



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