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В Киеве разбилась и сгорела дотла иномарка: двое пострадавших

17.03.2017 09:56
По данным СМИ, водитель Mercedes во время обгона мусоровоза не рассчитал маневр и влетел в каменный отбойник
В Киеве разбилась и сгорела дотла иномарка: двое пострадавших
Фото: espreso.tv

В Киеве в районе Ботанического сада имени Фомина автомобиль Mercedes попал в ДТП и сгорел, пострадали водитель и пассажир.

По информации пресс-службы столичного управления ГСЧС, инцидент произошел в ночь на пятницу, 17 марта, около 04:00 на ул. Льва Толстого.

В момент прибытия пожарного подразделения огонь уже охватил весь автомобиль. В 04:05 спасатели ликвидировали пожар, однако иномарка сгорела полностью.



Как сообщает телеканал Эспрессо, в ДТП пострадали два человека. По словам свидетелей, Mercedes на большой скорости двигался вверх по наклонной дороге и начал обгонять попутный мусоровоз. Однако на узком участке водитель иномарки не рассчитал маневр и влетел в каменный отбойник. От мощного удара автомобиль загорелся.



Водителя, около 30 лет, и его пассажирку, около 26 лет, из машины вытащил экипаж мусоровоза. Пострадавших с различными травмами госпитализировали в больницу. У обоих травмы головы, конечностей и ушибы груди, отмечает СМИ.

2 февраля 2017 года на столичном проспекте Генерала Ватутина автомобиль BMW на огромной скорости врезался в припаркованный грузовик, погибли три человека.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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