В Киеве столкнулись пять машин: один человек погиб

Погиб мужчина 1995 года рождения, троих человек госпитализировали с травмами разной степени сложности

В Киеве на проспекте Победы произошла масштабная ДТП при участии пяти автомобилей, передает espreso.tv.



Авария произошла около метро Берестейская.



Один человек погиб. Это мужчина 1995 года рождения, который ехал в Renault Kangoo.

Пострадали четыре человека. Троих госпитализировали с травмами разной степени сложности.







В результате ДТП образовалась пробка. На месте работали несколько патрулей и оперативно-спасательный отряд.



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