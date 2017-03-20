В Киеве столкнулись пять машин: один человек погиб
20.03.2017 00:27
Погиб мужчина 1995 года рождения, троих человек госпитализировали с травмами разной степени сложности
Фото: espreso.tv
В Киеве на проспекте Победы произошла масштабная ДТП при участии пяти автомобилей, передает espreso.tv.
Авария произошла около метро Берестейская.
Один человек погиб. Это мужчина 1995 года рождения, который ехал в Renault Kangoo.
Пострадали четыре человека. Троих госпитализировали с травмами разной степени сложности.
В результате ДТП образовалась пробка. На месте работали несколько патрулей и оперативно-спасательный отряд.
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