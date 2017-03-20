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В Киеве столкнулись пять машин: один человек погиб

20.03.2017 00:27
Погиб мужчина 1995 года рождения, троих человек госпитализировали с травмами разной степени сложности
В Киеве столкнулись пять машин: один человек погиб
Фото: espreso.tv

В Киеве на проспекте Победы произошла масштабная ДТП при участии пяти автомобилей, передает espreso.tv.

Авария произошла около метро Берестейская.

Один человек погиб. Это мужчина 1995 года рождения, который ехал в Renault Kangoo. 

Пострадали четыре человека. Троих госпитализировали с травмами разной степени сложности. 

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В результате ДТП образовалась пробка. На месте работали несколько патрулей и оперативно-спасательный отряд. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
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