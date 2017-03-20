В Киеве движение на Южном мосту ограничено из-за ДТП
Киевская городская государственная администрация предупреждает о частично ограниченном движении на Южном мосту из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом говорится в сообщении КГГА.
"В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшем в 6:30, частично ограничено движение транспорта на Южном мосту в направлении с левого на правый берег", - сказано в нем.
По состоянию на 9:00 движение транспорта на мосту и подъездах к нему с левого берега было значительно затруднено.
Ранее сообщалось, что ночью на проспекте Победы произошла масштабная ДТП при участии пяти автомобилей, один человек погиб.
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