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В Киеве движение на Южном мосту ограничено из-за ДТП

20.03.2017 10:19
По состоянию на 9:00 движение транспорта на мосту и подъездах к нему с левого берега было значительно затруднено
В Киеве движение на Южном мосту ограничено из-за ДТП
Фото: cultkiev.com

Киевская городская государственная администрация предупреждает о частично ограниченном движении на Южном мосту из-за дорожно-транспортного происшествия. Об этом говорится в сообщении КГГА.

"В связи с дорожно-транспортным происшествием, произошедшем в 6:30, частично ограничено движение транспорта на Южном мосту в направлении с левого на правый берег", - сказано в нем.

По состоянию на 9:00 движение транспорта на мосту и подъездах к нему с левого берега было значительно затруднено.

Ранее сообщалось, что ночью на проспекте Победы произошла масштабная ДТП при участии пяти автомобилей, один человек погиб.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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