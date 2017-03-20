В Киеве на мосту Метро из-за ремонта на 3 дня ограничат движение

В связи с ремонтом деформационных швов ограничат движение в месте выполнения работ в направлении движения с Броварского пр-та на Надднепрянское шоссе

Движение транспорта по мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено в ночные часы 20, 21 и 22 марта. Об этом сообщает Киевавтодор в Facebook.

В связи с ремонтом деформационных швов в Киеве на мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ в направлении движения с Броварского проспекта на Надднепрянское шоссе:

- с 21:00 20 марта до 06:00 21 марта;

- с 21:00 21 марта до 06:00 22 марта;

- с 21:00 22 марта до 06:00 23 марта.

Коммунальная корпорация призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее Киевская городская государственная администрация предупреждала о частичном ограничении движения на Южном мосту из-за ДТП.

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