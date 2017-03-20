С начала весны в Киеве ликвидировано более 90 свалок мусора
С начала марта районными и городскими инспекторами по благоустройству вручено более 400 предписаний за неубранный мусор на балансовой территории и обочинах дорог. Кроме того, коммунальные службы ликвидировали 93 стихийные свалки. Об этом сообщила пресс-служба Киевской горгосадминистрации.
Заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев отметил, что за соблюдением порядка и чистоты в столице наблюдают 80 инспекторов по благоустройству.
Практика административных наказаний, которую власти применяли во время снегопадов, будет задействована и во время уборки мусора.
Организации, которые не убрали мусор на балансовой территории, будут наказывать, предупредили в КГГА. Сумма штрафа за игнорирование правил благоустройства может достигать 1700 грн.
По его словам, с 1 по 20 марта уже вручено более 400 предписаний за неубранный мусор, в том числе за мусор, оставленный на обочинах.
Петр Пантелеев также отметил, что в течение весеннего периода в городе запланировано провести не менее 130 толок.
В прошлую субботу на территории столичных парков и скверов уже провели более 30 толок.
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