В Киеве на Левобережной 23 марта откроют обновленный вестибюль

На ст. м. Левобережная 23 марта откроется обновленный вестибюль № 2 - выход к городской электричке и рынку, но закроется выход к гостинице Турист

В Киеве на станции метро Левобережная 23 марта откроется обновленный вестибюль № 2 - выход к городской электричке и рынку, но закроется выход к гостинице Турист. Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Twitter.

"Два дня, и в четверг мы откроем обновленный вестибюль на Левобережной. А выход к гостинице Турист будет закрыт на ремонт", - говорится в сообщении.

Ежедневно станцией пользуется около 50 тыс. человек.

Вестибюль №2 станции Левобережная закрылся на ремонт 18 февраля.

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