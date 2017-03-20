В Киеве на Левобережной 23 марта откроют обновленный вестибюль
20.03.2017 18:13
На ст. м. Левобережная 23 марта откроется обновленный вестибюль № 2 - выход к городской электричке и рынку, но закроется выход к гостинице Турист
Фото: twitter.com
В Киеве на станции метро Левобережная 23 марта откроется обновленный вестибюль № 2 - выход к городской электричке и рынку, но закроется выход к гостинице Турист. Об этом говорится в сообщении Киевского метрополитена в Twitter.
"Два дня, и в четверг мы откроем обновленный вестибюль на Левобережной. А выход к гостинице Турист будет закрыт на ремонт", - говорится в сообщении.
Ежедневно станцией пользуется около 50 тыс. человек.
Вестибюль №2 станции Левобережная закрылся на ремонт 18 февраля.
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