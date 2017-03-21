Полиция до 24 марта вводит в Киеве усиленные меры безопасности

Как отмечают правоохранители, 21-24 марта в столице состоятся массовые мероприятия, а также пройдут пленарные заседания Верховной Рады

В центре Киева до конца рабочей недели вводятся усиленные меры безопасности. В целом, к охране общественного порядка будут привлечены более тысячи полицейских и военнослужащих Нацгвардии, сообщает пресс-служба столичной полиции.



Как отмечают правоохранители, в течение 21-24 марта в Киеве состоятся массовые мероприятия, а также пройдут пленарные заседания Верховной Рады. Кроме правительственного квартала, усиленные наряды силовиков будут нести службу на остановках общественного транспорта и в метрополитене.



"Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон и соблюдать установленные правила поведения", - говорится в сообщении.

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14 марта 2017 года в центре Киева участники добровольческого движения ОУН организовали акцию протеста, в ходе которой забросали камнями офис бизнесмена Рината Ахметова и отделение российского Альфа-банка.



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