В Киеве вандалы повредили памятник Щорсу: фото
21.03.2017 12:00
Неизвестные отпилили часть правой передней ноги лошади, которая является частью памятника полководца Красной армии
Фото: facebook.com/vova.vorotniov
Конная статуя советского военачальника Николая Щорса на столичном бульваре Тараса Шевченко лишилась передней правой ноги, сообщил в Facebook пользователь Vova Vorotniov.
"Конь Щорса прямо сейчас", - написал пользователь, прикрепив фото.
Фото: facebook.com/vova.vorotniov
30 июня 2016 года был запланирован незаконный снос памятника Щорса, однако правоохранители его предотвратили.
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