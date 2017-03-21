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В Киеве вандалы повредили памятник Щорсу: фото

21.03.2017 12:00
Неизвестные отпилили часть правой передней ноги лошади, которая является частью памятника полководца Красной армии
В Киеве вандалы повредили памятник Щорсу: фото
Фото: facebook.com/vova.vorotniov

Конная статуя советского военачальника Николая Щорса на столичном бульваре Тараса Шевченко лишилась передней правой ноги, сообщил в Facebook пользователь Vova Vorotniov.

"Конь Щорса прямо сейчас", - написал пользователь, прикрепив фото.


Фото: facebook.com/vova.vorotniov

30 июня 2016 года был запланирован незаконный снос памятника Щорса, однако правоохранители его предотвратили

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ЛIГАБiзнесIнформ
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