В Киеве вандалы повредили памятник Щорсу: фото

Неизвестные отпилили часть правой передней ноги лошади, которая является частью памятника полководца Красной армии

Конная статуя советского военачальника Николая Щорса на столичном бульваре Тараса Шевченко лишилась передней правой ноги, сообщил в Facebook пользователь Vova Vorotniov.

"Конь Щорса прямо сейчас", - написал пользователь, прикрепив фото.





Фото: facebook.com/vova.vorotniov

30 июня 2016 года был запланирован незаконный снос памятника Щорса, однако правоохранители его предотвратили.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.