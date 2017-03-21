В центре Киева мужчину ограбили прямо у отделения банка

Инцидент произошел возле отделения банка на Кловском спуске. В момент ограбления злоумышленники ударили мужчину по голове

В Печерском районе Киева злоумышленники ограбили мужчину, предварительно нанеся ему удар по голове. Инцидент произошел возле отделения банка на Кловском спуске, сообщает пресс-служба столичной полиции.



"Мужчина на машине подъехал к финансовому учреждению, а когда вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных. Они ударили жертву по голове, после чего выхватили из багажника сумку с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении.

Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медучреждение, где ему оказывают необходимую помощь.

Происшествие задокументировано следственно-оперативной группой полиции. В настоящее время правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев преступления. Также решается вопрос открытия уголовного производства по данному факту.



Какую сумму похитили злоумышленники, в полиции не уточняют.

1 марта 2017 года похожий инцидент произошел у банка на столичном бульваре Дружбы народов. Тогда неизвестные в масках отобрали у мужчины более 1 млн грн.

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Фото: kyiv.npu.gov.ua

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