В центре Киева преступники ограбили мужчину, ударив его по голове
В Печерском районе Киева злоумышленники ограбили мужчину, предварительно нанеся ему удар по голове. Инцидент произошел возле отделения банка на Кловском спуске, сообщает пресс-служба столичной полиции.
"Мужчина на машине подъехал к финансовому учреждению, а когда вышел из салона, к нему подбежали двое неизвестных. Они ударили жертву по голове, после чего выхватили из багажника сумку с деньгами. С места преступления злоумышленники скрылись на автомобиле", - говорится в сообщении.
Пострадавший с травмой головы госпитализирован в медучреждение, где ему оказывают необходимую помощь.
Происшествие задокументировано следственно-оперативной группой полиции. В настоящее время правоохранители опрашивают возможных свидетелей и очевидцев преступления. Также решается вопрос открытия уголовного производства по данному факту.
Какую сумму похитили преступники, в полиции не уточняют.
1 марта 2017 года похожий инцидент произошел у банка на столичном бульваре Дружбы народов. Тогда неизвестные в масках отобрали у мужчины более 1 млн грн.
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Фото: kyiv.npu.gov.ua
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