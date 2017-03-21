Киевсовет предлагает увеличить штрафы за курение в 50-100 раз

Документ об усилении ответственности за курение в запрещенных местах депутаты Киевсовета должны рассмотреть на пленарном заседании

21 марта депутаты Киевсовета согласовали обращение к Верховной Раде и Кабинету министров об усилении ответственности за курение в запрещенных местах, в частности предлагается увеличить штрафы в 50-100 раз. Об этом сообщает пресс-служба Киевсовета.

Обращение было согласовано на заседании постоянной комиссии Киевсовета по вопросам местного самоуправления, региональных и международных связей.

В обращении предлагается внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях и закон Украины о мерах относительно предупреждения и уменьшения употребления табачных изделий и их вредного влияния на здоровье населения, говорится в сообщении.

"Законодательство есть и определенным образом оно работает, но практика его использования доказала, что недобросовестным владельцам ресторанов проще заплатить этот штраф в 1700-5000 гривен, и дальше продолжать нарушать эту норму, продолжать создавать людям неудобства. Поэтому мы инициируем значительное повышение этих штрафов - от 50 до 100 раз", - рассказала автор проекта обращения, депутат Киевсовета Алла Шлапак.

Документ депутаты Киевсовета должны рассмотреть на пленарном заседании.

Курение ежегодно стоит мировой экономике около $1 трлн. Такая цифра называется в совместном докладе Всемирной организации здравоохранения и Национального института рака США.

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