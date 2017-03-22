Прокуратура требует вернуть Киеву 4,5 га на Рыбальском острове

Прокуратура Киева через суд инициировала возвращение общине участка стоимостью более 123 млн грн, на которой арендатор незаконно начал строительство

В прошлом году арендатор получил от Киевсовета 4,5 га земли для обслуживания имущественного комплекса на Рыбальском острове, но, вопреки условиям договора, там началось строительство жилых домов. Столичная прокуратура подала в суд на недобросовестного "предпринимателя". Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Прокуратура Киева в судебном порядке инициировала вопрос о возвращении столичной общине земельного участка площадью 4,5 га и стоимостью более 123 млн грн, на которой арендатор незаконно начал жилищное строительство.

Ведомство установило, что в 2016 году земельный участок по ул. Электриков, 23-б горсовет предоставил в аренду обществу для эксплуатации и обслуживания имущественного комплекса.

Однако в нарушение условий договора, земельный участок использовался для строительства жилых домов.

Горсовет решений о передаче данного участка под жилищное строительство не принимал, и соответствующие изменения в договор аренды земли не вносились.

Столичная прокуратура заявила иск в Хозяйственный суд о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка территориальной общине.

Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить предпринимателя, который незаконно устроил ресторан в Сырецком парке.

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