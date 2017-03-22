Прокуратура требует вернуть Киеву 4,5 га на Рыбальском острове
В прошлом году арендатор получил от Киевсовета 4,5 га земли для обслуживания имущественного комплекса на Рыбальском острове, но, вопреки условиям договора, там началось строительство жилых домов. Столичная прокуратура подала в суд на недобросовестного "предпринимателя". Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Прокуратура Киева в судебном порядке инициировала вопрос о возвращении столичной общине земельного участка площадью 4,5 га и стоимостью более 123 млн грн, на которой арендатор незаконно начал жилищное строительство.
Ведомство установило, что в 2016 году земельный участок по ул. Электриков, 23-б горсовет предоставил в аренду обществу для эксплуатации и обслуживания имущественного комплекса.
Однако в нарушение условий договора, земельный участок использовался для строительства жилых домов.
Горсовет решений о передаче данного участка под жилищное строительство не принимал, и соответствующие изменения в договор аренды земли не вносились.
Столичная прокуратура заявила иск в Хозяйственный суд о расторжении договора аренды и возвращении земельного участка территориальной общине.
Ранее сообщалось, что в Киеве будут судить предпринимателя, который незаконно устроил ресторан в Сырецком парке.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
14:59
-
15:08
-
14:53
-
14:01
-
14:54