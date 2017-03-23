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В Киеве на мосту Метро ограничат движение через пролив

23.03.2017 12:26
Движение будет ограничено в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия
В Киеве на мосту Метро ограничат движение через пролив

На мосту Метро через Русановский пролив будет ограничено движение транспорта в месте выполнения работ в направлении движения с Надднепрянского шоссе на Броварской проспект. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Движение будет ограничено в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия в такое время:

- с 21:00 24 марта до 18:00 25 марта в первой полосе движения;

- с 21:00 26 марта по 16:00 27 марта в второй полосе движения.

Коммунальная корпорация Киевавтодор призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Ранее движение транспорта по мосту Метро через Русановский пролив было ограничено в ночные часы 20, 21 и 22 марта.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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