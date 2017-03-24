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Замглавы РГА Киева подозревают в создании преступной организации

24.03.2017 16:49
Преступная организация, по словам Юрия Луценко, присвоила имущество территориальной общины на 27 млн грн
Замглавы РГА Киева подозревают в создании преступной организации
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri

Заместителю главы Шевченковской РГА столицы Виктору Андрееву вручено подозрение в создании преступной организации. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.

Преступная организация, по его словам, присвоила имущество территориальной общины на 27 млн грн.

"Столичной прокуратурой вручено подозрение и задержан заместитель Шевченковской РГА Андреев, который подозревается в создании преступной организации, присвоившей имущество территориальной общины на 27 млн грн, а также завладевшей средствами частных предприятий на сумму 2 млн", - написал Луценко. 

Сегодня ГПУ сообщила о том, что задержан главный государственный ревизор - инспектор Главного управления ГФС в Киеве - на получении взятки.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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