Замглавы РГА Киева подозревают в создании преступной организации
Заместителю главы Шевченковской РГА столицы Виктору Андрееву вручено подозрение в создании преступной организации. Об этом на своей странице в Facebook написал генпрокурор Юрий Луценко.
Преступная организация, по его словам, присвоила имущество территориальной общины на 27 млн грн.
"Столичной прокуратурой вручено подозрение и задержан заместитель Шевченковской РГА Андреев, который подозревается в создании преступной организации, присвоившей имущество территориальной общины на 27 млн грн, а также завладевшей средствами частных предприятий на сумму 2 млн", - написал Луценко.
Сегодня ГПУ сообщила о том, что задержан главный государственный ревизор - инспектор Главного управления ГФС в Киеве - на получении взятки.
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